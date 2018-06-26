На украинских рынках рекордно рано появились первые арбузы
В 2018 году небывало рано стартовал сезон арбузов. Первые ягоды уже появились на украинских рынках. Их привозят из Херсонской области, где они стоят 3-3,5 грн за кг.
Об этом сообщает
На Шуваре во Львове арбузы продают дороже – по 5,5-6,5 грн за кг. В Киеве вам придется раскошелится на 12-15 грн за кг.
Эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман сообщает, что в этом году ягоду продают почти на 10 дней раньше, чем год назад. Арбузы завозят с юга, чаще из Херсонской области, реже — из Одесской.
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Фермеры опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда из-за жары была потеряна значительная часть урожая.
С другой стороны, нынешнее похолодание вызвало другую проблему – арбузы могут запоздать с созреванием.
В в июле 2017 года цены на ягоду были значительно ниже, чем в августе, тогда урожай просто погибал из-за жары на поле. Ежегодно Украина собирает почти 500 тыс. тонн арбузов. Эксперты говорят, что страна не нуждается в импорте этого продукта.
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26.06.2018 19:11