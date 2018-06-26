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ЕС окончательно утвердил миллиард евро помощи для Украины Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС . «Сегодня Совет ЕС одобрил 1 млрд евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ», — говорится в сообщении. После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС , подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента. Формальное законодательное решение ЕС не открывает путь к немедленному оказанию миллиарда помощи. Это произойдет после выполнения условий, которые будут прописаны в меморандуме.

Хвыля

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