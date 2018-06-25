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В НБУ рассказали о банках-нарушителях В Украине 31 из 82 работающих банков по состоянию на 1 июня 2018 года нарушали нормативы Национального банка Украины. Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, некоторые банки нарушают сразу несколько нормативов. В том числе 2 банка нарушают нормативы капитала, 2 банка – ликвидности, 17 банков – кредитных рисков, 18 банков – кредитования связанных лиц, 9 банков – валютной позиции. Также сообщается, что все нормативы НБУ в полной мере выполняют 51 из 82 банков. Источник: УНИАН

Хвыля

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