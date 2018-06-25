ФГИ начал поиск советников для приватизации ОПЗ и ОГХК

По новому закону крупные объекты продают с привлечением профессиональных советников.

Фонд государственного имущества объявил первые конкурсы по отбору советников для предоставления услуг по подготовке к приватизации и продаже пакетов акций для шести из 22 предприятий, одобренных правительством к приватизации в 2018 году.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на газету "Ведомости приватизации".

Советники должны помочь в продаже 100% ПАО "Объединенная горно-химическая компания", 70,7016% ЧАО "Индар", 100% ЧАО "Президент-отель", госпредприятий "Угольная компания "Краснолиманская" и "Завод "Электротяжмаш", а также 99,5667% ПАО "Одесский припортовый завод".

Во всех случаях фиксированный размер оплаты услуг советник установлен до 0,5% стоимости активов предприятия, приведенной к доле государства в нем. В случае продажи объекта размер переменной части составляет до 2% от стоимости проданного объекта приватизации.

Напомним, в начале 2018 года Верховная Рада приняла закон о приватизации государственного имущества, который был одним из требований Международного валютного фонда.

Он делит объекты государственного имущества на крупные (с активами более 250 млн гривен) и малые. Первые будут продаваться с привлечением профессиональных советников, а вторые - на электронных площадках, таких как "Prozorro. Продажи", где продаются активы обанкротившихся банков, непрофильные активы государственных предприятий.

Оценщиков в процессе приватизации больше не будет, стоимость объектов будет определять рынок.