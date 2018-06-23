Украина с 2008 года потратила на госбанки $ 15,5 млрд

Расходы будут продолжать возрастать, пока не будет улучшено управление и надзор в госбанках.

Украина с 2008 года потратила на госбанки $ 15,5 млрд
Фото: пресс-служба НБУ

Украина с 2008 года направила на искусственную поддержку государственных банков $15,5 млрд и может продолжать нести новые расходы без улучшения в них качества корпоративного управления и надзора. Об этом сообщил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж на своей странице в соцсети Facebook, пишет "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что на капитализацию ПриватБанка было направлено $5,8 млрд, Ощадбанка – $3,5 млрд, Укрэксимбанка – $2,8 млрд, банка "Родовид" – $1,6 млрд, Укргазбанка – $1,4 млрд и банка "Киев" – $0,5 млрд.

"И это не учитывая расходы на неплатежеспособные банки, которые были переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц", - подчеркнул Малиж.

Директор ЕБРР предупреждает, что соответствующие расходы будут продолжать возрастать, пока не будет улучшено управление и надзор в госбанках.

"Действующее положение вещей недостаточно устойчиво для предупреждения дальнейшего кредитования связанных лиц. Украине необходим закон о госбанках", - написал он.

Ранее Верховная Рада во время заседания 21 июня отправила на повторное первое чтение законопроект №8331 о реформировании наблюдательных советов государственных банков.

Проект предусматривает, что набсовет госбанка должен состоять из девяти членов, из которых шесть членов должны быть независимыми, а три – представителями государства пропорционально от президента, Кабинета министров и Верховной Рады.

Документ также определяет критерии, которым должны соответствовать независимые члены и представители государства в набсовете госбанка.

Для определения претендентов на должности членов набсовета государственного банка Кабинет министров создает конкурсную комиссию, в состав которой входят три представителя от президента Украины, три представителя от правительства и один представитель парламента.

Как сообщила в ходе обсуждения законопроекта в парламенте исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, после рассмотрения различных моделей формирования наблюдательного совета госбанка в этом законопроекте было найдено компромиссное решение - шесть членов наблюдательного совета являются независимыми и выбираются прозрачно и три члена – представители Верховной Рады, президента и правительства.

Напомним, Европарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.


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