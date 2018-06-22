Украинцам готовят счета по новому налогу
Украинцы до 1 июля получат уведомления Государственной фискальной службы (ГФС) о сумме налога на недвижимость.
Об этом сообщила пресс-служба ГФС.
Налог на недвижимость необходимо уплатить в течение 60 дней со дня получения уведомления.
Ставки и льготы по этому налогу определяются местными советами, но законодательство определяет минимальные льготные площади необлагаемого имущества:60 квадратных метров для квартир независимо от их количества; 120 квадратных метров для жилых домов; 180 квадратных метров – для различных типов недвижимости (дом и квартира).
Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы, однако льготная площадь квартир не может быть больше 300 квадратных метров, домов – 600 квадратных метров.
Льготы не распространяются на объекты, которые используются владельцами для получения прибыли: для сдачи в аренду, ведения предпринимательской деятельности.
В ГФС напомнили, что в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен вдвое снижена максимальная ставка налога – с 3% до 1,5%.
По состоянию на 1 июня текущего года в местные бюджеты от физических лиц поступило более 132 млн грн налога на недвижимость. В прошлом году на эту дату показатель был в 4 раза ниже – около 30 млн грн.
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