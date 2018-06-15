США официально ввели пошлины на товары из Китая

Пошлины затронут товары на сумму $50 млрд.

США официально ввели пошлины на товары из Китая
Фото: ru.tsn.ua

Власти США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно $50 млрд.

Об этом говорится пресс-релизе Управления торгового представителя США, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам необходимо принять решительные меры, чтобы защитить лидерство США в сфере технологий и инноваций от беспрецедентной угрозы, вызванной кражей нашей интеллектуальной собственности Китаем, принудительной передачей американских технологий и кибератаками на наши компьютерные сети", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Список товаров, которые будут облагаться пошлинами, в-основном содержит продукцию промышленных секторов экономики, которые относятся к программе "Сделано в Китае-2025", включая авиакосмическую отрасль, информационные и телекоммуникационные технологии, робототехнику, промышленное машиностроение, производство новых материалов и автомобилестроение.

Отмечается, что список может быть скорректирован по запросу американских компаний, заинтересованных в импорте определенных китайских товаров.

В заявлении, обнародованном на сайте министерства торговли Китая, говорится, что правительство страны "немедленно ответит" на введение пошлин аналогичными мерами.

Напомним, 22 марта Трамп объявил о планах ввести пошлины на импорт товаров из Китая, чтобы сократить торговый дефицит с этой страной. Позже он поручил своей администрации проработать дополнительное повышение пошлин на китайские товары до 100 миллиардов долларов.

В апреле Китай ввел повышенные пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинскому бизнесу приготовили в ГФС новый сюрпризУкраинскому бизнесу приготовили в ГФС новый сюрприз
Financial Times: Как сдулся пузырь биткоина и кто на этом заработалFinancial Times: Как сдулся пузырь биткоина и кто на этом заработал
Как работает центр поддержки клиентов Uber в Кракове: украинская команда самая большая (фоторепортаж)Как работает центр поддержки клиентов Uber в Кракове: украинская команда самая большая (фоторепортаж)
НБУ разрешил менять валюту без бумажных квитанцийНБУ разрешил менять валюту без бумажных квитанций
Украинцы будут платить абонплату за еще одну коммунальную услугуУкраинцы будут платить абонплату за еще одну коммунальную услугу
Блок рекламы


Похожие новости
Страны ЕС одобрили ответные пошлины на товары из СШАСтраны ЕС одобрили ответные пошлины на товары из США
В G7 раскритиковали США за пошлины на стальВ G7 раскритиковали США за пошлины на сталь
Американские пошлины на сталь из ЕС рассстроили украинских металлурговАмериканские пошлины на сталь из ЕС рассстроили украинских металлургов
Евросоюз оспорил в ВТО пошлины США на металлыЕвросоюз оспорил в ВТО пошлины США на металлы
В Украине штрафуют частных предпринимателей за неофициально трудоустроенных работников: сумма штрафа шокируетВ Украине штрафуют частных предпринимателей за неофициально трудоустроенных работников: сумма штрафа шокирует
Рада повысила пошлины на лом вопреки Соглашению об ассоциации с ЕСРада повысила пошлины на лом вопреки Соглашению об ассоциации с ЕС
Уголь в Европе рекордно подорожал фоне сильного спроса со стороны КитаяУголь в Европе рекордно подорожал фоне сильного спроса со стороны Китая
Adidas убрал с официального сайта фото одежды с советской символикой.Adidas убрал с официального сайта фото одежды с советской символикой.
В Украине ввели тарифы на медицинуВ Украине ввели тарифы на медицину
Xiaomi официально выходит на IPO, планируя привлечь не менее $10 млрдXiaomi официально выходит на IPO, планируя привлечь не менее $10 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости