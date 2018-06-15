США официально ввели пошлины на товары из Китая
Пошлины затронут товары на сумму $50 млрд.
Власти США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно $50 млрд.
Об этом говорится пресс-релизе Управления торгового представителя США, передает "Интерфакс-Украина".
"Нам необходимо принять решительные меры, чтобы защитить лидерство США в сфере технологий и инноваций от беспрецедентной угрозы, вызванной кражей нашей интеллектуальной собственности Китаем, принудительной передачей американских технологий и кибератаками на наши компьютерные сети", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Список товаров, которые будут облагаться пошлинами, в-основном содержит продукцию промышленных секторов экономики, которые относятся к программе "Сделано в Китае-2025", включая авиакосмическую отрасль, информационные и телекоммуникационные технологии, робототехнику, промышленное машиностроение, производство новых материалов и автомобилестроение.
Отмечается, что список может быть скорректирован по запросу американских компаний, заинтересованных в импорте определенных китайских товаров.
В заявлении, обнародованном на сайте министерства торговли Китая, говорится, что правительство страны "немедленно ответит" на введение пошлин аналогичными мерами.
Напомним, 22 марта Трамп объявил о планах ввести пошлины на импорт товаров из Китая, чтобы сократить торговый дефицит с этой страной. Позже он поручил своей администрации проработать дополнительное повышение пошлин на китайские товары до 100 миллиардов долларов.
В апреле Китай ввел повышенные пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров.
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15.06.2018 13:21