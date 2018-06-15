В Черкасской области открыли новый асфальтобетонный завод
Вблизи села Шрамовка Черкасской области открыли новый асфальтобетонный завод. Всего лишь за час здесь можно произвести до 55 тонн асфальта.
Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.
Заместитель главы облгосадминистрации Константин Омаргалиев отметил, что открытие нового производства существенно поспособствует строительству и ремонту дорог в Черкасской области.
Работа на заводе будет вестись в три смены, при этом рабочими местами будут обеспечены 30 человек. Омаргалиев также подчеркнул, что капитальные ремонты дорог в Черкасской области не проводились очень давно, поэтому с запуском нового завода дорожные работы будут существенно активизированы.
Помимо этого было отмечено, что возвела завод Ковалевская автодорожная компания, которая, к слову, имеет все необходимое оборудование для проведения дорожных ремонтов в районе.
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