Сколько стоят услуги фрилансеров на внутреннем рынке: от $2 до $85 в час

У фрилансеров на Frelancehunt есть возможность указать цену на свои услуг в личном кабинете. Площадка собирает их на одной странице , разбивая на несколько групп. В данной аналитике учтены расценки 30 000 пользователей, пишут AIN.UA .

Больше всего специалистов работает в сфере дизайна — 25%, копирайтинга (работа с текстами) — 23%, услуг — 22 %, программирования — 22%, продвижение — 6% и аудио, видео — 5%. Из них наиболее оплачиваемым направлением является программирование.

Рейты в IT

Средние цены на услуги программистов на Freelancehunt варьируются от $8 до $22 в час. Зависят они от владения языками и конкретной специализации.

Впрочем, это не предел. Специалисты по безопасности, обладающие большим опытом, или разработчики игр, способные выполнить задачу любой сложности, могут запросить свыше $40 в час.

Хорошо оплачиваемым направлением является также разработка приложений. Примечательно, что разработка под iOS стоит на $4 дороже, чем разработка под Android.

Системные администраторы не менее востребованы, чем программисты. Стоимость их часа работы — от $10 до $17, что лишь на 10-15% меньше. Но их количество на сервисе гораздо меньше, чем других экспертов.

Рейты в консалтинге, маркетинге и сопутствующих услугах

Не только программисты являются самыми высокооплачиваемыми специалистами. Также ценятся консалтинговые — $20, юридические — $17-19 в час, и бухгалтерские услуги — $9. Кроме того, здесь меньше конкуренция среди исполнителей: специалистов, работающих по этим направлениям, зарегистрировано в количестве всего 3% от общего числа фрилансеров.

Услуги продвижения стоят от $8 до $17. Дороже всего клиентам обходится тизерная реклама и генерация лидов — около $17 будет стоить час специалиста, дешевле — email-маркетинг — $8 в час.

Бизнесы часто продвигают свои бренды с помощью рекламы, интервью или обучающих уроков, заказывая услуги аудио- и видео- у фрилансеров. Дороже всего обойдутся заказчикам услуги анимации или видеорекламы — $17 в час. Если же у вас уже есть видео-материалы, то их обработка или услуги диктора будут стоить почти вдвое дешевле — от $9.

На сервисе выполняются и другие услуги, которые не были определены в общую категорию. Оплачиваются они пропорционально сложности работ. Например, интеграция платежных систем или прототипирование будет стоить в 2-3 раза дороже сопровождения сайтов или услуг контент-менеджера.

Рейты в дизайне

Цены на услуги дизайнеров не высоки, хотя все зависит от навыков специалиста, временных затрат на исполнение и конкретного направления. Например, дешевле всего будут стоить услуги по обработке фото и оформлению страниц в социальных сетях — $6-7, дороже — дизайн мобильных приложений и разработка шрифтов — $13-14. Другие дизайнерские услуги стоят в диапазоне $9-11 в час.

Стоит отметить, что разработка фирменного стиля ценится выше, чем дизайна сайта. А цены на создание логотипов, полиграфические услуги или инфографику — примерно одинаковые.

Работа с текстами

Одними из самых недорогих направлений являются переводы и различная работа с текстами. Выше всего ценятся локализации персонального оборудования, веб-сайтов, игр, мобильных приложений и т.п. Также услуги на разработку технической документации ценятся выше, чем копирайтинг, написание дипломных работ или редактирование текстов.

Кто зарабатывает больше всего?

Самой дорогой специализацией оказалось бизнес-консультирование — максимальный рейт здесь достигает $85 в час.

Дешевле всего стоит простая работа с тестами, не требующая специализированных навыков или знаний (рерайтинг, например).