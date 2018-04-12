Нацбанк сохранил прогноз инфляции 8,9% и высокую учетную ставку

Основной причиной высокой инфляции названо подорожание продуктов.

?Нацбанк сохранил прогноз инфляции 8,9% и высокую учетную ставку
Фото: Robyn Mad

Национальный банк сохранил высокую учетную ставку на уровне 17% и прогноз по инфляции на уровне 8,9% на конец 2018 года.

Об этом говорится на сайте регулятора.

НБУ отмечает, что инфляция замедлилась до 13,2% в годовом измерении, но все равно остается выше целевого показателя.

Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания. Это происходило вследствие активизации экспорта продовольствия на фоне уменьшения объемов производства отдельных категорий сельскохозяйственной продукции. Также поддерживало инфляционное давление продолжение роста расходов на оплату труда.

На ценах сказалось и быстрое восстановление потребительского спроса вследствие повышения социальных стандартов.

С другой стороны, укрепление гривны к доллару уже положительно сказалось на ценах топлива и импортных товаров, а в перспективе должно повлиять и на улучшение инфляционных ожиданий.

В дальнейшем инфляция будет снижаться благодаря сохранению жесткой монетарной политики, увеличению предложения продуктов питания и замедлению импортируемой инфляции. В результате инфляция вернется к целевому диапазону в середине 2019 года и составит 5,8% к концу следующего года. Предполагается, что в 2020 году она замедлится до 5,0%, что будет соответствовать центральному значению целевого диапазона (5,0% ± 1 п.п.).

Напомним, инфляция в 2017 году составила 13,7% при прогнозе 12,2%.


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