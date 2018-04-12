«Селидіввугілля» віддасть 35 мільйонів за насоси по «задертих» на 30% цінах

ДП «Селидіввугілля» 10 квітня за результатами відкритих торгів замовило насосів, мастильних засобів та гірничоріжучих інструментів на 34,64 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У ПАТ «Сумський завод “Енергомаш”» замовили 77 насосів 27-ми найменувань загальною вартістю 14,5 млн грн . Договірна вартість вибірково перевірених найменувань насосів є вищою від ринкової на 15-30%. Наприклад, насос ЦНС 300/600 замовили по 323,5 тис. грн/од, тоді як на ринку можна знайти за ціною – 244,8 тис. грн за одиницю (на 24% дешевше). Насос Д320/50 – по 44,3 тис. грн/од, коли на ринку один такий насос продають за 36,07 тис. грн (на 19% дешевше), насос К80-50-200 – по 7 421 грн/од проти ринкових 6 344 грн за штуку (на 15% дешевше), насос ЦНС300/480 – по 286,86 тис. грн проти ринкових 199,77 тис. грн (на 30% дешевше).

Станом на кінець 4 кварталу 2017 року, 87,39% акцій «Сумського заводу “Енергомаш”» належали ТОВ «СП “Гідротехсервіс”». Останнє належить сумчанам Юрію Іволзі (28%), Валентині Кощієнко (47%) та Андрію Сазанову (25%), керівником є чоловік Валентини Кощієнко – Юрій Кощієнко.

Гірничоріжучі інструменти у кількості 25 125 одиниць на загальну суму 15,34 млн грн постачатиме ПП «ТВО “Техснаб”». Замовлено різці десяти найменувань.

Зауважимо, що за два тижні до оголошення цього тендеру, 1 лютого, завершився термін виконання договору на закупівлю різців аналогічних найменувань, укладений між «Селидіввугілля» та тим же ТВО «Техснаб» у березні минулого року. Тоді йшлось про закупівлю загалом 36 708 різців загальною вартістю 15,60 млн грн , однак, за даними «Прозорро», по цьому договору не було здійснено жодних оплат.

Цьогорічна вартість різців від «Техснабу» зросла на 30%:

Найменування товару Договір від 24.03.2017 Договір від 10.04.2018 Відносне відхилення по ціні Кількість Ціна Кількість Ціна Різець ARMOBIT 32/88 5544 570 5000 732 28% Різець AWR 32.72 ВР 60.75 1000 570 1500 743 30% Різець AWR 32.88 ВР 60.75 2650 570 2500 743 30% Різець BG 32р22.55-70р 1000 651 1500 820 26% Різець BG-32 Р 22.55.70 Р зі стопором 8400 663 5000 846 28% Різець РГ-501 10875 204 5000 273 34% Різець РГ-501-32/75 4984 204 2000 273 34% Різець РТМ 32.72.50.70 1525 405 1525 525 30% Різець РТМ 32.88.65.75 700 405 1000 525 30% Різець РУ15 30 95,30 100 164 72%

ПП «Торгiвельно-виробниче об’єднання “Техснаб”» зареєстроване у лютому 2016 року з юридичною адресою у Покровську Донецької області. Керівником фірми є Ірина Точка, а одноосібним власником – прописаний у Новогродівці Давид Кукава, колишній депутат Новогродівської міської ради від Партії регіонів.

На початку квітня фірма отримала від «Селидіввугілля» замовлення щодо поставки підшипників з трійною переплатою по окремих найменуваннях загальною вартістю 12,76 млн грн.

У період часу від вересня 2016 року по сьогодні ТВО «Техснаб» підписало договорів на 45,14 млн грн, з яких 45,05 млн грн – за договорами з «Селидіввугіллям».

ТОВ «Доненергоекспорт» поставить 70 тис. літрів гідравлічної синтетичної рідини Antikor 17S по договірній ціні – 68,52 грн за літр. Ціна договору становить 4,79 млн грн . Наприкінці березня «Мирноградвугілля» замовляв цій же фірмі аналогічну рідину по 69,50 грн за літр .

Засновницею нині прописаного у Києві «Доненергоекспорту» є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв. Він же раніше володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції», яке за два місяці 2013 року отримало від ДП «Торезантрацит» держпідрядів на 271,45 млн грн. На той час заступником директора «Торезантрациту» був Віталій Кропачов, якого зараз називають представником першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.