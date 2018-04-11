Минфин выявил 18 проблем в Нацбюро финбезопасности
Министерство финансов раскритиковало законопроект № 8157 Нины Южаниной и группы депутатов о создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ).
Министр финансов Александр Данилюк не рекомендует Верховной Раде принимать его даже в первом чтении, сообщает
«По итогам рассмотрения законопроекта Минфин считает, что его редакция требует значительной и основательной доработки и не может быть принята за основу», – говорится в письме министра Александра Данилюка от 4 апреля на имя первого замглавы комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады Николая Паламарчука.
Минфин считает, что законопроект №8157 нуждается в существенной доработке, поэтому выдвинул 18 критических замечаний:
1. Законопроект содержит ряд терминов, которые не определены законодательством. Например, «вред публичным финансам» или «анализ структурированных и неструктурированных данных». Минфин предлагает дополнить законопроект статьей с определением основных терминов.
2. Законопроект не определяет порядок создания НБФБ. Исходя из логики документа, можно предположить, что орган создается законом, но к полномочиям Верховной Рады не относится создание специализированных правоохранительных органов. Минфин предлагает закрепить в документе статус НБФБ как центрального органа исполнительной власти.
3. Определение статуса НБФБ как специализированного правоохранительного органа, который не входит ни в одну из ветвей власти, является ошибочным. Минфин считает, что деятельность бюро должна координироваться Кабмином, поскольку у НБФБ есть все атрибуты госоргана исполнительной власти.
4. Законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс, которые позволят следователям бюро в рамках досудебных расследований проводить любые внеочередные проверки и ревизии бизнеса. По мнению Минфина, эти предложения могут стать узаконенным инструментом незаконного давления правоохранительных органов на отдельных субъектов хозяйствования.
5. Минфин не согласен с внесением изменений в статью 214 Уголовного кодекса, с тем, что производство можно будет начинать на основании аналитического вывода бюро. По мнению ведомства, появление такого вывода может стать предметом коррупционного влияния на бизнес.
6. Документ предполагает дублирование полномочий НБФБ и НАБУ. Минфин обращает внимание, что бюро по финансовой безопасности будет расследовать только те преступления, которые не относятся к подследственности НАБУ – на сумму до 500 прожиточных минимумов. По мнению ведомства, это не позволит системно противодействовать экономическим преступлениям и фокусирует НБФБ узко на борьбе с фиктивным предпринимательством.
7. Законопроект не относит к подследственности НБФБ преступления, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Это противоречит многочисленным заявлением президента и премьер-министра о необходимости концентрации полномочий по борьбе с экономическими преступлениями в одном органе.
8. Минфин считает прописанную в законопроекте процедуру отбора директора НБФБ непрозрачной и субъективной.
9. НБФБ наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, что, по мнению Минфина, создаст огромную нагрузку на работников бюро.
10. Предусматривается новое основание для ведения оперативно-розыскной деятельности – «наличие аналитическо-информационного документа». При этом достаточно будет одного лишь факта наличия документа, а не его содержание, что может нарушать права граждан.
11. НБФБ может потребовать материалы оперативно-розыскной деятельности от других правоохранительных органов. То есть бюро сможет запросить информацию по контрразведке у СБУ, либо конфиденциальную информацию – в НАБУ. Минфин полагает, что это может привести к утечке информации и угрожать нацбезопасности.
12. Законопроект делает директора бюро единственным человеком в стране с доступом ко всей секретной информации, поскольку ему дается доступ к гостайне всех степеней секретности.
13. Документ предусматривает, что мониторингом образа жизни сотрудников бюро будут заниматься подразделения внутренней безопасности, тогда как этим должно заниматься Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции.
14. В законопроекте много норм, которые детализируют структуру и практическую работу подразделений бюро. Тогда как эти нормы должны регулироваться положениями, инструкциями и внутренними документами, что придало бы гибкости НБФБ.
15. Минфин обращает внимание на забюрократизированность работы руководящих органов НБФБ, в первую очередь коллегии.
16. В структуре НБФБ предусматривается создание криминальной разведки, хотя в законодательстве нет такого термина.
17. Нечетко выписаны статус и полномочия подразделений оперативно-розыскного обеспечения, криминальной разведки и розыска активов.
18. В системе органов НБФБ будут созданы подразделения собственной безопасности, в которые войдет подразделение физической защиты. Это противоречит закону «О госзащите работников суда и правоохранительных органов», который определяет порядок обеспечения безопасности работников правоохранительных органов и их семей.
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11.04.2018 20:40