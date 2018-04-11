9,20 мільярда минулого тижня

Розчистка порту Сухого лиману, гуртожиток для патентників на Печерську, автономери, лікарня у Дніпрі, нотаріальні бланки від ЄДАПСу.

З 1 по 8 квітня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 20,22 тисяч закупівель на загальну суму 9,20 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,97 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Адміністрація морського порту «Южний» 317,00 «China Harbour Engineering company Ltd.» Реконструкція підхідного морського каналу порту та операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «АМПУ»
2. ДП «Український інститут інтелектуальної власності» 290,76 Фірма «Т.М.М.»- ТОВ Роботи з завершення будівництва гуртожитку та офісних приміщень по вул. Чигоріна, 4 в Печерському районі м. Києва
3. Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА 288,35 ДП «Чернігівський облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них у Чернігівській області
4. ДП «Національні інформаційні системи» 169,34 ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» Спеціальні бланки нотаріальних документів
5. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 164,90 ДП «Вінницький облавтодор» Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю) на ділянці км 428+826 – км 434+266 в межах Вінницької області
6. Головний сервісний центр МВС 151,57 ТОВ «Світлофор» Державні номерні знаки для транспортних засобів
7. Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА 145,27 ТОВ «Рубікон-моноліт» Реконструкція будівлі поліклініки № 1 під хірургічне відділення КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва» ДОР» по проспекту Пушкіна, 26 у м. Дніпропетровську
8. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради 175,67 ТОВ «Механізований будівельний центр» Послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі
9. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 134,82 ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю) на ділянці км 410+500 – км 415+348 в межах Вінницької області
10. ДП «Завод «Електроважмаш» 134,05 ТОВ «Ферротрейдінг» профілі колекторні



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