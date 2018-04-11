9,20 мільярда минулого тижня

Розчистка порту Сухого лиману, гуртожиток для патентників на Печерську, автономери, лікарня у Дніпрі, нотаріальні бланки від ЄДАПСу.

З 1 по 8 квітня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 20,22 тисяч закупівель на загальну суму 9,20 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,97 млрд грн.