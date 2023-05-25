Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярда

Протягом поточного тижня запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярда
Фото: depositphotos

Вартість активів

Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 5,8 млн грн. Із них на суму 4 877,4 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 228,4 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за майже 32 млн грн.

Усі заплановані аукціони на цей тиждень — можна знайти за посиланням.

Активи яких банків продаватимуть

Промінвестбанк — на загальну суму 2 411,3 млн грн. Із них на суму 2 321,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та на суму 71,6 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 18,1 млн грн.

Мегабанк — на загальну суму 1 675,3 млн грн, із них на суму 1 574,8 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, 100,5 млн грн — стартова ціна виставленого на продаж нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

Місто Банк — на загальну суму 644,1 млн грн, із них на суму 635,5 млн грн виставлено права вимоги за кредитами.

Банк «Січ» — на загальну суму 390,5 млн грн, із них на суму 340,9 млн грн виставлено права вимоги за кредитними договорами, на 44,2 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 5,4 млн грн.

МР Банк — на загальну суму 12,7 млн грн, із них на суму 4,7 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, і ще на 8,1 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

Фідобанк — із початковою ціною 1,4 млн грн на продаж виставлено нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

Дельта Банк — із початковою ціною 1,3 млн грн на продаж виставлено нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

Земельний капітал — зі стартовою ціною 0,7 млн грн на продаж виставлено нерухоме майно банку.

АКБ «Капітал» — зі стартовою ціною 0,6 млн грн на продаж виставлено нерухоме майно банку.





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