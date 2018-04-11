Fitch улучшил рейтинг Нафтогаза

Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Нафтогаза Украины до уровня В- с предыдущего уровня ССС. При этом рейтингу присвоен «стабильный» прогноз.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch во вторник, 10 апреля.

Таким образом, аналитики агентства больше не считают, что «возможен дефолт» Нафтогаза. Рейтинг оценивается как «существенно недостаточный уровень кредитоспособности».

Повышение рейтингов отражает переоценку индивидуальной кредитоспособности компании (standalone credit profile) в рамках обновленных критериев рейтингования госструктур (обнародованы 7 февраля 2018 года), благоприятное для Нафтогаза решение Стокгольмского арбитража, а также улучшение финансовых показателей компании.

Источник: НВ


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