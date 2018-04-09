В Украине набирает обороты новый вид заработка

С приходом весны многие хозяйки затевают генеральную уборку своего дома. Ведь с наступлением теплых дней так хочется впустить в свое жилище свежий воздух и свет, убрать скопившуюся за зиму пыль, повыметать из-под мебели завалявшиеся елочные иголки и новогоднюю мишуру.

Но обычно такая тщательная уборка – с перетряхиванием вещей, отодвиганием мебели, мытьем окон и батарей – отнимает много времени и сил. К тому же, если в семье все работают, генеральную уборку приходится проводить вместо отдыха и сна, пишет Сегодня .

Вероятно, поэтому в последнее время все больше украинцев прибегают к услугам клининговых компаний и частных лиц, которые предлагают помощь по уборке квартир. Если раньше считалось, что «нанимать уборщицу» могут себе позволить только люди с хорошим достатком или, в крайнем случае, холостяки, то в последнее время клининговые услуги регулярно заказывают и обычные семьи, в том числе живущие в хрущевках и гостинках. Не только в столице, но и в других регионах нашей страны. Об этом можно судить хотя бы по отзывам на сайтах и форумах.

Конечно, пока еще не принято говорить открыто о том, что семья пользуется услугами приходящих уборщиков. Одни женщины боятся, что их сочтут плохими хозяйками, другие – что транжирами, или по другим причинам. Но при этом количество объявлений о поиске исполнителей и, наоборот, предлагающих такие услуги, растет.

С подачи клининговых компаний уборку принято делить на «экспресс», генеральную и регулярную. Как объяснили нам в одной из фирм, в экспресс-уборку входит минимальный набор действий, ее задача – «обеспылить» и освежить все поверхности, и только.

Генеральная уборка уже предусматривает широкий спектр услуг, исполнители уже не только ликвидируют пыль сухим или влажным способом, но и ототрут застаревшую грязь.

Ну и, наконец, отличие регулярной уборки от других видов – прежде всего цена. То есть это та же экспресс или генеральная уборка, но со скидкой, как для постоянных клиентов.

Какие работы входят в «экспресс» и генеральную уборку, смотрите в таблице ниже.

Минимальная цена экспресс-уборки сотрудниками клининговых компаний в Киеве и области колеблется от 1300 грн до 1800. Генеральной уборки – от 1600 до 2200 грн. В такую цену могут уложиться жители квартир площадью до 35 кв. м.

Правда, некоторые компании устанавливают в качестве минимума цену за уборку 50-метровой квартиры. Минимум для таких квартир составляет в Киеве от 2000 грн до 2400 на экспресс-уборку и от 2200 грн до 3000 грн – на генеральную.

Часто мытье окон относят к дополнительным услугам, которые нужно оплачивать отдельно. Как и мытье холодильника, духовки и микроволновки изнутри, химчистку мебели и ковров, удаление плесени и др.

Как дополнительная услуга мытье окон стартует от 50 грн за одну створку до 50 грн за кв. м (если окна и рамы очень загрязнены). А мойку «советских» окон, с двойными рамами, обычно считают по двойной цене.

Если приглашать клининговую компанию только для мытья окон, то также устанавливается минимальная сумма заказа у разных фирм – от 700 до 1200 грн.

Некоторые клининговые компании указывают цену за 1 кв. м. Например, экспресс-уборка у одной из таких фирм стоит от 8 грн/кв. м, генеральная – от 11 грн. Казалось бы, дешевле? Но и перечень работ существенно сокращен. Так, за мытье полов придется заплатить отдельно, за очистку зеркал – еще несколько гривен за квадратный метр. При этом сумма заказа стартует от тех же 1300-1400 кв. м.

Многие клининговые компании готовы приезжать к клиентам, которые живут в Киевской области. Правда, тогда придется оплатить не только стоимость работ, но и транспортные расходы: по 3-5 грн за километр.

А вот в других областях цены на клининг немного ниже. Так, у одной и той же компании, которая работает в разных городах, расценки в регионах обычно на 15-20% ниже, чем в Киеве . Однако в небольших городах клининговые компании – пока редкость, а во многих альтернативы частным исполнителям просто нет.

На интернет-платформах, где исполнители и заказчики могут найти друг друга, цены на уборку более демократичные. Так, на одном из популярных сайтов средняя цена обычной уборки самой маленькой квартиры составляет 400 грн, если используются моющие средства заказчика, и 450 грн – если исполнителя. Но в обычную уборку включается минимум работ. «Это то же, что делает обычно хозяйка: уборка пыли, протирание поверхностей, мытье полов», – объяснила одна из исполнительниц.

Уборка такой же квартиры (50 кв. м.) с мытьем окон на том же сайте будет стоить уже 500-550 грн (в зависимости от того, кто предоставляет моющие средства). С мытьем санузла – еще +50 грн (итого 550-600). Мойка холодильника изнутри – +100 грн (650-700 грн). Мойка кухонной техники – снова +100 (750-800 грн). Если дома есть животные – будет еще на 30 грн дороже (780-830 грн).

Цены на генеральную уборку стартуют от 500 или 580 грн, в зависимости от того, кто предоставляет моющие средства. С мойкой окон – 650-730 грн. То есть все те же работы, что входят в обычную уборку, но с более тщательным мытьем и чисткой (без дополнительных видов) обойдутся заказчику уже в не в 830, а в 1183 грн.

Но конкретных расценок на сайте нет. Стоимость работ формируется по принципу «как договоримся». Исполнители с хорошими отзывами и хорошими моющими средствами обычно называют суммы повыше, новички могут взять за работу меньше средней цены.

На сайтах частных объявлений расценки на уборку еще ниже. Здесь можно найти варианты, где за экспресс-уборку 1-комнатной квартиры просят и 300, и 250 грн.

При этом некоторые заказчики считают и такую цену слишком завышенной. «Нужно убирать квартиру-студио. Называйте свою цену. Если больше 100 грн – даже не звоните, таких объявлений предостаточно», – читаем в одном из объявлений на таком сайте.

Правда, сотрудники клининговых компаний говорят, что такие частники – им не конкуренты. «У нас работают специально обученные люди, есть профессиональная техника, качественная немецкая химия и даже органические средства для уборки, если, например, среди жильцов есть аллергики. А частники работают обычно техникой заказчика, они не могут дать такой результат.

Тем не менее многие ищут исполнителей среди «частников». Поскольку даже их «непрофессиональная» помощь экономит время и облегчает жизнь, к тому же финансово вполне посильна даже для людей с невысоким достатком.