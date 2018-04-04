Стало известно, как детей могут заставить платить алименты родителям
Заявления министра соцполитики Андрея Ревы о необходимости украинцам платить алименты на содержание нетрудоспособных пожилых родителей уже прописаны в Семейном кодексе Украины.
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«Родители, которые не могут себя обеспечивать, и если их не обеспечивают дети, могут обратиться в суд с таким же иском, как взыскиваются алименты на содержание ребенка. Тоже самое, те же права и у родителей. Я не вижу, чтобы нужна была еще какая-то ответственность», – считает Драюк.
Он считает, что такие заявления могли возникнуть на фоне последних законодательных изменений, где неплательщикам алиментов на детей запрещают выезд за границу и отбирают водительские права.
«Но здесь нельзя так просто к этому вопросу подходить, оно граничит с нарушением конституционных прав, еще не известно, как отреагирует Конституционный суд», – говорит нардеп.
Однако Драюк считает, что этот вопрос надо поднимать и возможно продумывать какие-то ограничения для тех детей, которые не содержат своих родителей.
«Я думаю, он (Андрей Рева – Ред.) говорит о дополнительных предохранителях, он хочет какие-то дополнительные механизмы, которые бы побуждали детей на содержание пенсионеров», – сказал нардеп.
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