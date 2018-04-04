Стало известно, как детей могут заставить платить алименты родителям

гривна

Заявления министра соцполитики Андрея Ревы о необходимости украинцам платить алименты на содержание нетрудоспособных пожилых родителей уже прописаны в Семейном кодексе Украины.

В комментарии для «Обозревателя» народный депутат от фракции «Народный Фронт» Сергей Драюк заявил, что какие-то дополнительные законопроекты придумывать не нужно, это все урегулировано в Семейном кодексе.

«Родители, которые не могут себя обеспечивать, и если их не обеспечивают дети, могут обратиться в суд с таким же иском, как взыскиваются алименты на содержание ребенка. Тоже самое, те же права и у родителей. Я не вижу, чтобы нужна была еще какая-то ответственность», – считает Драюк.

Он считает, что такие заявления могли возникнуть на фоне последних законодательных изменений, где неплательщикам алиментов на детей запрещают выезд за границу и отбирают водительские права.

«Но здесь нельзя так просто к этому вопросу подходить, оно граничит с нарушением конституционных прав, еще не известно, как отреагирует Конституционный суд», – говорит нардеп.

Однако Драюк считает, что этот вопрос надо поднимать и возможно продумывать какие-то ограничения для тех детей, которые не содержат своих родителей.

«Я думаю, он (Андрей Рева – Ред.) говорит о дополнительных предохранителях, он хочет какие-то дополнительные механизмы, которые бы побуждали детей на содержание пенсионеров», – сказал нардеп.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
У Кличка хочуть узаконити самочинно збудоване приміщення магазину «Рошен»У Кличка хочуть узаконити самочинно збудоване приміщення магазину «Рошен»
Депутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизорыДепутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизоры
Газпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" НафтогазуГазпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" Нафтогазу
Украинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новомуУкраинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новому
«Антонов» замовив арабам американського і російського обладнання на $2 мільйони
Блок рекламы


Похожие новости
Граждан Украины обяжут платить в пенсионный фонд до 15% зарплатыГраждан Украины обяжут платить в пенсионный фонд до 15% зарплаты
Запуску Nord Stream 2 могут помешать только санкции США, - немецкий экспертЗапуску Nord Stream 2 могут помешать только санкции США, - немецкий эксперт
«Укравтодор» оплатить з бюджету України ремонт доріг в ОРЛО?«Укравтодор» оплатить з бюджету України ремонт доріг в ОРЛО?
На оккупированной территории осталось $5 млрд активов банков, - ПорошенкоНа оккупированной территории осталось $5 млрд активов банков, - Порошенко
Стало известно место Украины в рейтинге дешевых и дорогих стран для жизниСтало известно место Украины в рейтинге дешевых и дорогих стран для жизни
Иностранцы, инвестировавшие в украинские компании более 100 000 евро, смогут получить долгосрочную визу
Монетизация льгот: теперь за проезд платить будут всеМонетизация льгот: теперь за проезд платить будут все
Стало известно, какой объем экономики Украины контролируют олигархиСтало известно, какой объем экономики Украины контролируют олигархи
Фірма Фірташа заплатить Іршанському ГЗК 6 мільйонів штрафів за надані у 2016 році послуги
Газпром должен оплатить $2,56 миллиарда и проценты несмотря на апелляциюГазпром должен оплатить $2,56 миллиарда и проценты несмотря на апелляцию
Последние новости
Подгружаем последние новости