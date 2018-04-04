Протеже Кононенка за рік підняв у півтора рази ціну збагачення для «Мирноградвугілля»

ДП «Мирноградвугілля» 21 березня уклало угоду з ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська» про послуги щодо збагачення вугілля на 116,12 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендери вже двічі доводилося відміняти, оскільки на них приходив лише нинішній підрядник.

До квітня 2019 року він переробить 800 800 т вугілля по 145 грн. за тонну.

У грудні 2017 року ДП «Селидіввугілля» теж замовило ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Росія» і ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Україна» переробку по 145 грн./т. Це був новий рекорд для вуглезбагачення в Україні. Наприклад, у листопаді 2017 року ДП «Лисичанськвугілля» замовляло фабриці «Мирноградська» переробку по 99 грн./т, що майже в півтора рази дешевше від теперішньої договірної ціни.

Саме ж «Мирноградвугілля» у 2017 році замовляло фабриці «Мирноградська» переробку в півтора рази дешевше – по 96 грн./т, а в 2016 році вдвічі дешевше – по 65 грн./т.

За часів Януковича «Мирноградвугілля» замовляло послуги по 40,66 грн./т в Асоціації «Донбаський Розрахунково-Фінансовий Центр», яка і контролювала вищевказані фабрики.

Деталі нинішнього підряду невідомі, бо завантажений замовником файл договору в форматі .pdf не відкривається. Документація відмінених торгів передбачала переробку вугілля марок ГЖП і Г(Г2) із шахт «Центральна», «5/6», «Родинська» і «Капітальна» зольністю 30-57% на вугільний концентрат зольністю не більше 28%.

Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості невдалих торгів у 120,12 млн грн.

Чверть акцій фабрик «Україна» і «Росія» належить ТОВ «Укрдонінвест» Юлії Кропачової та екс-депутата Донецької облради Віталія Кропачова. Останній є креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Рештою акцій цих двох фабрик досі формально володіє ТОВ «ДРФЦ» з угрупування Олександра Януковича, яке належить вірґінському офшору «Сароне холдінгс лімітед» (кінцевий бенефіціар Зое Грегоріу з Кіпру). Воно також значиться власником 100% акцій фабрики «Мирноградська», однак ЗМІ пишуть, що вона теж перейшла у володіння структур Кропачова.


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