Хазяїн «Буковеля» «виграв» 400 мільйонів за напівтаємне утримання доріг Франківщини
Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 30 березня за результатами тендерів замовила ТОВ «ПБС» послуги з експлуатаційного утримання автодоріг державного значення на 393,14 млн грн.
Цьогоріч фірма має відремонтувати такі відрізки трас і штучні споруди на них:
- за 168,48 млн грн. – Н-09 Мукачеве – Львів на ділянці км 209+020 – км 395+660 довжиною 187 км;
- за 116,91 млн грн. – Н-10 Стрий – Мамалига на ділянці км 93+082 – км 206+402 довжиною 113 км;
- за 57,20 млн грн. – Т-09-05 Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 – км 28+027 довжиною 28 км;
- за 50,55 млн грн. – Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна на ділянці км 0+000 – км 26+745 довжиною 27 км.
Кошториси і підсумкові відомості ресурсів не оприлюднили. Натомість опубліковано протокол узгоджених цін із ПДВ і доставкою, не відділеною від вартості будматеріалів. Тож їхня вартість невідома, що унеможливлює порівняння з іншими закупівлями, де замовники оприлюднюють окремо ціну матеріалів і ціну доставки до міста ремонту.
Згідно такого протоколу до найдорожчого підряду, гарячі асфальтобетонні суміші невідомих типів і марок коштують 2 203 грн./т, а холодні – 5 982 грн./т.
Гарантійний строк на розмітку полімерною стрічкою становить п’ять років, пластиком – три роки, фарбою – півроку, на інші послуги, крім аварійного ремонту дорожнього покриття, – рік, а на вироби, конструкції та елементи – за нормативними документами.
На заробітну плату відведено по 5-6% вартості підряду, а на прибуток – по 2%.
Сума угод на 2% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 401,71 млн грн.
Єдиним конкурентом на всіх тендерах було ДочП «Івано-Франківський облавтодор».
Франківську фірму «ПБС»
Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.
Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком
За даними «ВДЗ» і «Прозорро», з березня 2016 року фірма «ПБС» отримує всі без винятку підряди Івано-Франківської САД на поточний середній ремонт автодоріг. Натомість деякі підряди щодо утримання в неї виграє місцевий облавтодор.
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