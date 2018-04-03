Польша выкупит Гданьскую судоверфь у Таруты

Бизнесмен решил избавиться от польских активов.

Польша выкупит Гданьскую судоверфь у Таруты
Сергей Тарута
Фото: Макс Требухов

Польское госагентство развития промышленности (ARP) сообщило о завершении первого, "самого важного" этапа переговоров о выкупе доли Сергея Таруты в судостроительном заводе Gda?sk Shipyard и компании-производителе башен для ветроэлектростанций GSG Towers.

"28 марта этого года стороны подписали соглашение (так называемый term sheet) в отношении основных условий заключительной сделки… Обе стороны договорились о ключевых условиях сделки и о графике перехода к ARP контроля над компаниями", - сообщается на сайте агентства, передает Интерфакс-Украина.

Госагентство указывает, что этому предшествовало несколько недель интенсивных переговоров, которые начались в январе, после того как ARP подала заявку на выкуп активов у украинского инвестора.

Тарута в комментарии "Громадському" уточнял, что переговоры вела его дочь, так как он в настоящее время не занимается бизнесом.

В сообщении ARP отмечается, что предложение польского агентства о покупке имеет рыночный характер, однако какие-либо другие данные отсутствуют. Согласно пресс-релизу, закрытие сделки по-прежнему требует выполнения ряда условий, согласованных обеими сторонами, в том числе получения одобрения польского антимонопольного ведомства.

ARP планирует после получения контроля над предприятиями стабилизировать ситуацию на них и продолжить их деятельность по основному профилю: судостроение и морская энергия ветра.

Госагентство уточняет, что в настоящее время оно владеет 18,95% Gda?sk Shipyard и 50% GSG Towers, тогда как остальные доли и операционный контроль принадлежат украинскому инвестору.

Согласно релизу, на судостроительном заводе сейчас занято около 140 человек, а на GSG Towers - около 430 человек.

Напомним, ISD Polska приобрела 76% акций Гданськой судоверфи в 2007 году. Позднее судостроительный бизнес был выведен из состава корпорации ИСД, и контроль над ним сосредоточил Тарута. Украинский инвестор и ARP много лет вели спор о необходимости и способах докапитализации Гданьской судоверфи, оказавшейся в сложной финансовой ситуации, а также о выполнении плана ее реструктуризации.


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