Польша предупредила беженцев из Украины, что государственную помощь на детей могут потребовать вернуть с процентами

Речь идет о ежемесячном пособии на детей.

Польша предупредила беженцев из Украины, что государственную помощь на детей могут потребовать вернуть с процентами
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Украинцам, которые оформили на детей ежемесячное пособие в Польше как беженцы, сообщили, что госпомощь могут отменить в случае преждевременного выезда из страны. Это касается программ «500+» или «Семейный опекунский капитал» для украинских беженцев. Если наши граждане решат покинуть Польшу без уведомления соответствующих органов, то всю оказанную материальную помощь нужно будет вернуть, причем с процентами. Об этом сообщает Wroclife.

Материальная помощь предусматривает условие, что человек будет находиться на территории Польши. Те, кто решит уехать на срок более 30 дней «должны сообщить об этом факте в Управление социального страхования и отказаться от получения льгот, в том числе «500+».

Для того чтобы правильно покинуть Польшу тем украинцам, которые получают указанное выше пособие, нужно сначала обратиться в Управление социального страхования и сообщить там о своих планах. Иначе все полученные после выезда денежные пособия придется вернуть — да еще и с процентами.

«У нас есть возможность проверить, покинул ли данный человек нашу страну — Управление имеет доступ к различным государственным реестрам. К примеру, мы можем использовать специальный реестр граждан Украины, который ведет Пограничная служба. Поэтому, когда иностранец, получающий от нас деньги, не сообщит о выезде из Польши, ему придется вернуть неправомерно полученные средства с процентами», — отметила пресс-секретарь Управления.

Что такое программа «500+»

Управление начисляет и выплачивает деньги по программе «Семья 500+» беженцам из Украины, которые законно прибыли в Польшу после 23 февраля 2022 года. До начала войны в Украине на такую помощь могли рассчитывать только те украинцы, которые имели карту вида на жительство с доступом к рынку труда.

Доступ к семейным пособиям для беженцев предусмотрен в связи с развязанной Россией войной. Так, беженцы смогут, среди прочего, претендовать на:

  • пособия 500 plus;
  • финансовую помощь на пребывание детей в яслях на период проживания или пребывания с детьми в Польше.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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