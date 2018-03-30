?Порошенко подписал закон о моратории на банкротство "Черноморнефтегаза"

Компания защищена от банкротства по меньшей мере до 1 января 2019 года.

Президент Петр Порошенко подписал закон о моратории на банкротство государственной акционерной компании "Черноморнефтегаз". Об этом говорится на сайте главы государства.

Первую редакцию этого закона Порошенко ветировал, но позже депутаты изменили документ с поправками президента.

Закон предусматривает, что компания защищена от банкротства по меньшей мере до 1 января 2019 года, а специальные разрешения на пользование недрами на оккупированной территории автоматически продлеваются на период оккупации полуострова.

Закон призван содействовать нормализации деятельности "Черноморнефтегаза", а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.