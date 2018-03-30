Порошенко подписал закон о моратории на банкротство "Черноморнефтегаза"
Компания защищена от банкротства по меньшей мере до 1 января 2019 года.
Президент Петр Порошенко подписал закон о моратории на банкротство государственной акционерной компании "Черноморнефтегаз". Об этом говорится на сайте главы государства.
Первую редакцию этого закона Порошенко ветировал, но позже депутаты изменили документ с поправками президента.
Закон предусматривает, что компания защищена от банкротства по меньшей мере до 1 января 2019 года, а специальные разрешения на пользование недрами на оккупированной территории автоматически продлеваются на период оккупации полуострова.
Закон призван содействовать нормализации деятельности "Черноморнефтегаза", а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.
Напомним, 17 марта 2014 года власти аннексированного Россией Крыма "национализировали" имущество "Черноморнефтегаза" на территории полуострова и в границах континентального шельфа. Компания сохранила юридический статус на контролируемой Украиной территории.
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