«СхідГЗК» замовив юристці Дробота сталь на третину дорожче ринку

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.) 22 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Світ сталі» чавуну і сталі на 20,97 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять чавунний дріб ДЧК 05, ДЧК 08(1) і ДСЛ (ДЧЛ) 3,6 від ТОВ «НПП «Метрика» по 22 350 грн./т і сталеві молольні кулі діаметром 60, 80 і 120 мм третьої групи твердості за ДСТУ 8538:2015 від ТОВ «Завод «Енергостіл» із виробничими потужностями на Харківщині по 30 417-31 950 грн./т.

Товар оплачуватимуть протягом двох місяців після поставки.

У січні 2017 року «Світ сталі» продала «СхідГЗК» такі кулі на 37-41% дешевше – по 22 230-22 650 грн./т.

Нещодавно ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» з Харківщини замовило ТОВ «Торговельна компанія «Енергостіл» із післяплатою протягом десяти банківських днів кулі меншого діаметру 40 мм третьої групи твердості по 21 978 грн./т. Це на 38-45% дешевше від ціни «СхідГЗК».

Крім того, днями київське ТОВ «Євро-Реконструкція» купило у ТОВ «ДЕМЗ-Проектбуд» російські кулі меншого діаметру 40 мм кращої четвертої групи твердості по 25 700 грн./т, що на 18-25% дешевше.

Ціна угоди на 0,06% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 20,98 млн грн.

«Світ Сталі» належить Наталії Кирильчук. Директором є Олена Бойко – засновниця ТОВ «Будівельна компанія – Нова» і партнерка екс-директора «СхідГЗК» Сергія Дробота по ТОВ «Юридично-консалтингова компанія «Астрея». У 2014 році Дробот отримав підвищення і очолив ДК «Ядерне паливо», куди входить і «СхідГЗК».

У 2015 році переможець почав вигравати тендери «Іршанського гірничо-збагачувального комбінату» ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Це почалося після того, як наприкінці 2014 році директором «ОГХК» призначили Руслана Журила, який до того був заступником Дробота у «СхідГЗК».

Єдиним конкурентом традиційно було столичне ТОВ «Сталь Групп Україна» дніпровця Ігоря Порпленка зі статутним капіталом 1 200 грн. Ніхто не знижував ціну на аукціоні.

Раніше Порпленко керував дніпровськими ТОВ «МСК – Холдинг» і ТОВ НВП «Металстройкомплект» Сергія Мановського. Згодом перше було перереєстроване на Юрія Цибакова, а друге – в Донецьку на сейшельську «Дейтаком Інтернешнл Аг».

У 2014 році суперник виграв єдиний тендер «ДТЕК Дніпроенерго» на поставку сталі за 274 тис грн.


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