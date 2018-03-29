Microsoft реорганизует свой бизнес

Microsoft реорганизует себя, чтобы быть лучше оборудованным для будущего. Об этом говорится в электронном письме, присланному сотрудникам генеральным директором Сатьей Наделлой.

Терри Майерсон, который возглавлял компанию последние пять лет утратил власть. Его команда, группа Windows и Devices, по сути, расщепляется на две части: аппаратное и программное обеспечение теперь обрабатывается разными командами.

Отдел Experiences and Devices будет сосредоточен на продуктах Microsoft , а за все оборудование будет отвечать Панос Панай.

Другие части команды будут перенесены в команду Cloud и AI, которую возглавит нынешний глава Azure Скотт Гатри. Неудивительно, что эта группа будет отвечать за создание серверов и продуктов искусственного интеллекта для клиентов Microsoft .

Это также может быть признаком того, что MS принимает Amazon Web Services, который предлагает конкурирующий продукт.