Microsoft реорганизует свой бизнес

Microsoft реорганизует свой бизнес

Microsoft реорганизует себя, чтобы быть лучше оборудованным для будущего. Об этом говорится в электронном письме, присланному сотрудникам генеральным директором Сатьей Наделлой.

Терри Майерсон, который возглавлял компанию последние пять лет утратил власть. Его команда, группа Windows и Devices, по сути, расщепляется на две части: аппаратное и программное обеспечение теперь обрабатывается разными командами.

Отдел Experiences and Devices будет сосредоточен на продуктах Microsoft, а за все оборудование будет отвечать Панос Панай.

Другие части команды будут перенесены в команду Cloud и AI, которую возглавит нынешний глава Azure Скотт Гатри. Неудивительно, что эта группа будет отвечать за создание серверов и продуктов искусственного интеллекта для клиентов Microsoft.

Это также может быть признаком того, что MS принимает Amazon Web Services, который предлагает конкурирующий продукт.

Похоже, что реорганизация сделает многое для подразделения Xbox, возглавляемого Филом Спенсером. Он уже был довольно далек от основной структуры Microsoft.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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