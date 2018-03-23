ProZorro продает два памятника Ленину

Начальной ценой продажи указано 498 490 гривен.

Электронная система "ProZorro.Продажи" выставила на аукцион два памятника Ленину, демонтированных в рамках декоммунизации.

Об этом сообщается на странице ProZorro в Фейсбуке.

На странице лота отмечается, что памятники планирует продать Мариупольское КП "Комбинат коммунальных предприятий".

"У нас здесь не просто металлолом, а целых два Ленина в одном лоте! Может, кому пригодится в хозяйстве? Можно, например, на огороде поставить или использовать как украшение для тематического заведения "Серп и молот", - говорится в сообщеини.

Эти памятники ранее стояли в парке имени Петровского и на проспекте Мира в Мариуполе. Один из них изготовлен из бронзы и весит 5,500 кг, другой - из черного металла и весит 100 кг.

Аукцион завершится 2 апреля, прием заявок продолжается до 1 апреля.

Начальной ценой продажи памятников Ленину указано 498 490 гривен (без НДС), а минимальный шаг повышения цены составляет 1%, или 4984,8 гривен.

Фото: facebook.com/Prozorro.sale

Напомним, в марте прошлого года в Украине прошел первый аукцион, на котором продали памятник Ленину - в городе Чоп Закарпатской области монумент ушел с молотка за 254 тыс. гривен.