АТБ оптом распродает продукты со своих складов: что нужно знать покупателям

Сеть супермаркетов АТБ восстановила работу магазинов, которые были закрыты, и продолжает открывать новые точки в мирных регионах Украины. Кроме того, в компании заявили о новой услуге. Теперь приобрести продукты можно не только в магазинах сети, но и воспользоваться оптовой закупкой.

По словам директора корпорации Бориса Маркова, оптовая закупка из распределительных центров АТБ доступна для гуманитарных организаций и фондов, представительств международных и национальных гуманитарных корпусов и институтов.

В АТБ уверяют, что на складах АТБ на сегодняшний день достаточно запасов, которые вовремя поставляются в магазины. Проблем с логистикой, которые еще были месяц назад, у компании нет.

В ходе военных действий были разрушены два распределительных центра компании. Еще один распределительный центр, который находится в Херсонской области, попал к оккупантам. Остальные пять центров продолжают функционировать.

Чтобы закупить оптом продукты на складах АТБ, необходимо отправить официальное письмо-запрос на е-мейл компании или заполнив обращение на сайте АТБ с примечанием "Оптовая закупка товара".

В письме нужно указать ассортиментный список желаемой продукции, количество каждой товарной позиции для покупки и оставить свои контактные данные.

На сегодняшний день в Украине работает около 1000 магазинов АТБ, а до конца мая к ним прибавится еще 50.

Ранее сообщалось, что переселенцы в Украине смогут получить дополнительно по 4500 грн через супермаркеты Сильпо.