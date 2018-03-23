Правительство США пообещало временно освободить ЕС от спецпошлин

Новые тарифы не распространяются также на Австралию, Южную Корею, Аргентину и Бразилию.

Правительство США пообещало временно освободить ЕС от спецпошлин
Фото: metallurgi-ua.livejournal.com

Власти Соединенных Штатов приняли решение на время освободить Евросоюз от пошлин на сталь и алюминий. Об этом в четверг, 22 марта, сообщил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер, выступая перед финансовым комитетом Сената Конгресса США.

Его заявление сделано в преддверии ожидающегося 23 марта вступления анонсированной президентом Дональдом Трампом меры в силу, передает Немецкая волна.

"Наряду с Брюсселем из списка торговых партнеров Вашингтона, на которых распространится режим новых тарифов, исключены Австралия, Южная Корея, Аргентина и Бразилия. РоSSия в перечне остается", - говорится в сообщении.

"Пауза во введении" новых пошлин будет действовать на время переговоров об окончательном числе стран-фигурантов списка, поясняют в американской администрации.

Напомним, 5 марта Всемирная торговая организация предупредила об угрозе мировой торговой войны после заявлений Трампа о намерении ввести импортные пошлины на сталь и алюминий.

Однако 8 марта президент США одобрил введение пошлин в размере 25 процентов на ввоз в страну изделий из стали, и 10 процентов - из алюминия. Новые меры не коснутся Канады и Мексики.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в год.


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