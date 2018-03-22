Рост промпроизводства в феврале замедлился до 1,9%

За два месяца промышленность показала рост на 2,8%.

Рост промпроизводства в феврале замедлился до 1,9%
Фото: zorya.com.ua

В феврале промышленное производство в Украине выросло на 1,9% (нескорректированных на эффект календарных дней) и на 2,0% (скорректированных) по сравнению с февралем 2017 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По сравнению с январем в феврале промпроизводство сократилось на 3,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,0% (скорректированных) по сравнению.

В январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года промпроизводство выросло на 2,8%.

Напомним, в январе промышленное производство выросло на 3,6% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,9% (скорректированных) по сравнению с январем 2017 года.

В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

В 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.


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