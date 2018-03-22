Рост промпроизводства в феврале замедлился до 1,9%
За два месяца промышленность показала рост на 2,8%.
В феврале промышленное производство в Украине выросло на 1,9% (нескорректированных на эффект календарных дней) и на 2,0% (скорректированных) по сравнению с февралем 2017 года.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.
По сравнению с январем в феврале промпроизводство сократилось на 3,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,0% (скорректированных) по сравнению.
В январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года промпроизводство выросло на 2,8%.
Напомним, в январе промышленное производство выросло на 3,6% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,9% (скорректированных) по сравнению с январем 2017 года.
В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.
В 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.
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22.03.2018 15:14