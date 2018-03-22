Рада разрешила легализацию самостроев до 2019 года

Право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с нарушениями.

Рада разрешила легализацию самостроев до 2019 года
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада разрешила легализацию объектов строительства, построенных без разрешения на проведение строительных работ до 9 апреля 2015 года, до 31 декабря 2018 года.

За принятие соответствующего законопроекта №3696 в целом проголосовали 276 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно законопроекту, легализации подлежат построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м, а также построенные до 12 марта 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

При этом право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства, а также строительных норм и правил.

Напомним, в октябре 2016 года Рада приняла за основу указанный законопроект, в марте 2017 года документ был отправлен на повторное второе чтение.

В первой редакции законопроекта предусматривалось, что построенные без разрешения на выполнение строительных работ объекты строительства можно будет легализировать до 31 декабря 2017 года.


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