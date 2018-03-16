Отрасль переработки в Украине можно восстановить, если ввести обязательность добавки биотоплива, - Лучечко

"Надо создать максимально комфортные условия, чтобы производитель мог перерабатывать украинское сырье внутри страны".

Отрасль переработки в Украине можно восстановить, если ввести обязательность добавки биотоплива, - Лучечко
Фото: Cергей Нужненко

Внедрение обязательности добавки биотоплива будет способствовать развитию сектора переработки зерновых и запустит рынок биотоплива внутри страны. Сегодня соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.

Об этом заявил Юрий Лучечко, и.о. директора ГП «Укрспирт» на круглом столе на тему "Дерегуляция против "серых зон" в украинском бизнесе", организованном Институтом Горшенина.

"О спиртовой отрасли, предприятиях переработки, а фактически спиртовая отрасль это и есть система переработки, - она сегодня в Украине отсутствует. Мы констатируем увеличение импорта в Украину и отрицательное торговое сальдо, несмотря на то, что государственные руководители декларируют рост экспорта", - сказал Лучечко.

"Законопроект об обязательности добавки биотоплива и альтернативных видов топлива - биодизеля, повернет отрасль переработки лицом к аграрному сектору", - отметил Лучечко.

По его словам, в Украине необходимо создать максимально комфортные условия для того, чтобы производитель мог заниматься переработкой украинского сырья внутри страны.

"Если смотреть по цифрам в секторе переработки сырья: 4,2 млрд долларов импорта составляют нефтепродукты. В основном, это сырая нефть роSSийского происхождения, поступающая через прямые договора или через фирмы-прокладки", - отметил Лучечко.

Он добавил, что три основных потребителя топлива в Украине - это аграрный сектор, водители и "Укрзализныця".

"Весь цивилизованный мир, если в стране есть отрицательное сальдо экономики, смотрит, как улучшить эти показатели, создают дополнительную стоимость и в сегменте топлива переходят на альтернативные виды топлива. Сегодня в Бразилии обязательность добавки топлива к альтернативному биоэтанолу составляет около 50 процентов. То есть, те страны, которые не имеют собственного потенциала сырьевой базы нефти, газа, - ищут альтернативу", - высказался Лучечко.


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