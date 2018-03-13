В Украине начнут автоматически арестовывать счета должников

гривна_доллар

Министерство юстиции планирует запустить систему электронных арестов средств должников с целью автоматизации процесса сбора и принудительно взыскания долга.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

«Ввод электронного ареста средств, содержащихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного выполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом относительно принятия закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительного взыскания долга», – отметили в министерстве.

На данный момент информацию о счетах должника исполнитель получает путем направления запроса в Государственную фискальную службу Украины. Однако эти данные касаются лишь юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан возможно только направив запросы во все банковские учреждения страны по почте. На практике должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не приходит в банк.

С целью подготовки соответствующего законопроекта, как сообщили в ведомстве, группа украинских специалистов под руководством Министерства юстиции в ноябре прошлого года совершила визит в Хорватию.

«32 банка, которые в то время существовали в республике, передали в FINA 654667 невыполненных документов о взыскании средств на общую сумму почти 8,7 млрд евро. Все невыполненные бумажные документы были проработаны и внесены в электронную систему. На сегодня агентство владеет информацией обо всех счетах как юридических, так и физических лиц, которая обновляется ежедневно. Это гарантирует блокирование денежных средств на банковских счетах на протяжении нескольких минут. Благодаря вводу новаций Хорватия по оценкам, составленным для доклада Мирового банка «Ведение бизнеса-2017″, поднялась с 52 на 7 место», – отметили в министерстве.

Будущая система упростит и ускорит процессы, связанные с взысканием с должников задолженной суммы, подчеркнули в Минюсте.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от ForbesСемь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
Компания Payoneer признала украинку фрилансером года
Украинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУУкраинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУ
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Блок рекламы


Похожие новости
Система автоматического ареста средств: Что будет со счетами должниковСистема автоматического ареста средств: Что будет со счетами должников
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Еврокомиссия согласовала передачу Украине помощи в 1 млрд евроЕврокомиссия согласовала передачу Украине помощи в 1 млрд евро
Назван средний размер пособия по безработице в УкраинеНазван средний размер пособия по безработице в Украине
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в УкраинеВ Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в Украине
Еврокомиссия готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евроЕврокомиссия готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евро
RAB-регулирование повысит прозрачность тарифообразования, - глава представительства ЕБРР в УкраинеRAB-регулирование повысит прозрачность тарифообразования, - глава представительства ЕБРР в Украине
Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
Стоимость автогаза в Украине продолжает падатьСтоимость автогаза в Украине продолжает падать
В Украине продлили ликвидацию нескольких банков-банкротовВ Украине продлили ликвидацию нескольких банков-банкротов
Последние новости
Подгружаем последние новости