Киевляне получили платежки за электроэнергию от новой компании

Тариф, установленный НКРЭКУ, не изменился.

Жители столицы получили платежные квитанции за электроэнергию с реквизитами ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети", с 1 марта предоставляющей услуги по поставке и распределению электроэнергии в Киеве в качестве правоприемника "Киевэнерго".

Об этом сообщают "Украинские новости".

В обновленной платежке размещена информация о начале работы новой компании с 1 марта в рамках разделения "Киевэнерго", предусмотренного Законом "О рынке электрической энергии".

Тариф на электроэнергию, устанавливаемый НКРЭКУ, не изменился.

Как сообщили в "Киевэнерго", "ДТЭК Киевские Электросети" предоставляет услуги по ранее подписанным с "Киевэнерго" договорам, в их перезаключении нет необходимости. Контакт-центр 1588 и центры обслуживания "Киевэнерго" продолжает обслуживание всех клиентов. Оплату услуг по-прежнему можно осуществлять через личный кабинет по электроэнергии на сайте www.kyivenergo.ua, мобильные приложения, отделения банков и "Укрпочты", а также электронные платежные системы.

Новая компания будет совмещать функции по распределению и поставке электроэнергии до ноября 2018 года, после чего функция поставки, в соответствии с требованиями закона, будет отделена.

"Киевэнерго" продолжит выполнять деятельность по производству тепловой и электроэнергии, поставке тепловой энергии, горячему водоснабжению и централизованному отоплению.

Напомним, "Киевэнерго" обеспечивает 75% потребителей Киева тепловой энергией. Также в ее состав входит единственный в Киеве мусоросжигательный завод "Энергия". "Киевэнерго" принадлежит холдингу ДТЭК, он контролирует 72,39% акций компании. Еще 25% акций контролирует компания Ornex, которая входит в группу СКМ Рината Ахметова.

В ноябре прошлого года сообщалось, что "Киевэнерго" разделят на две компании - первая будет заниматься распределением электроэнергии, вторая - ее поставками.