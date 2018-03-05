Акселератор при университете Беркли открыл прием заявок. Подаваться могут и украинцы
С 1 марта акселератор SkyDeck университета Беркли принимает заявки на участие в программе. По итогу акселерации стартапы могут получить инвестиции в размере $100 000. Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA)
UVCA договорилась с акселератором о стратегическом партнерстве, благодаря этому ассоциация может порекомендовать два украинских стартапа для прохождения первого этапа отбора — вебинаров и первого раунда интервью с представителями SkyDeck. Для этого стартапы должны отправить заявки на почту uvca.challenge@uvca.eu.
Письмо должно содержать краткую информацию о компании и презентацию стартапа на английском языке, которая включает описание продукта, исследования конкуренции, бизнес-модель и информацию о команде. Дедлайн подачи заявок — 10 марта.
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