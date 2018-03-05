Лісники купили позашляховик Renault Kadjar за 900 тисяч у дружини екс-губернатора
Державне підприємство «Житомирське лісове господарство» 19 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Полісся Моторс Груп» два легкових автомобіля спеціального призначення на загальну суму 1,41 млн грн. Про це
Фірма поставить лісникам повнопривідний позашляховик Renault Kadjar за 865,8 тис грн. Автомобіль матиме дизельний двигун об’ємом 1,6, передній і задній парктроніки, камеру заднього огляду, систему контролю «сліпих зон», навігаційну систему + мультимедійну систему R-Link2 із сенсорним РК дисплеєм 7″, комбінований салон, круїз-контроль, карту-ключ «Вільні руки», дзеркало заднього виду (день/ніч), двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, датчики дощу і світла.
Держпідприємство придбало Renault Kadjar (з двигуном 1,6) у найдорожчій комплектації. На ринку такі автомобілі
Крім того, «Полісся Моторс Груп» також поставить житомирським лісникам повнопривідний позашляховик Renault Duster теж у максимальній комплектації за 552,6 тис грн. Такі автомобілі у
На обох аукціонах щодо цих двох автівок єдиним конкурентом «Полісся Моторс Груп» було ТОВ ДП ТОВ «Девелопмент Макс ЛЛС» «Автоінвестстрой-Чернігів», засновником якого є кіпрська компанія «Радолін трейдінг лімітед», пов’язана з
Житомирське ТОВ «Полісся Моторс Груп» записане на Катерину Машковську та Світлану Присяжнюк, керівник Тетяна Степуренко.
Катерина Машковська є дружиною Сергія Машковського, який у 2014-2016 рр. очолював Житомирську облдержадміністрацію. У своїй
Згідно з даними системи «Прозорро», у 2016-2017 рр. «Полісся Моторс Груп» виграло тендерів на загальну суму 17,07 млн грн.
Катерина Машковська також є співвласницею ТОВ «Альфа моторс груп», ТОВ «Техносервіс орексім», ТОВ «Форвард класік», ТОВ «Форвард транс груп», ТОВ «Полісся авто», ТОВ «Мазар».
Державне підприємство «Житомирське лісове господарство» очолює Руслан Карчевський.
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