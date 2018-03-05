Лісники купили позашляховик Renault Kadjar за 900 тисяч у дружини екс-губернатора

Державне підприємство «Житомирське лісове господарство» 19 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Полісся Моторс Груп» два легкових автомобіля спеціального призначення на загальну суму 1,41 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить лісникам повнопривідний позашляховик Renault Kadjar за 865,8 тис грн. Автомобіль матиме дизельний двигун об’ємом 1,6, передній і задній парктроніки, камеру заднього огляду, систему контролю «сліпих зон», навігаційну систему + мультимедійну систему R-Link2 із сенсорним РК дисплеєм 7″, комбінований салон, круїз-контроль, карту-ключ «Вільні руки», дзеркало заднього виду (день/ніч), двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, датчики дощу і світла.

Держпідприємство придбало Renault Kadjar (з двигуном 1,6) у найдорожчій комплектації. На ринку такі автомобілі продають за акційними цінами 837 тис грн. Renault Kadjar у базовій комплектації коштує 619 тис грн.

Крім того, «Полісся Моторс Груп» також поставить житомирським лісникам повнопривідний позашляховик Renault Duster теж у максимальній комплектації за 552,6 тис грн. Такі автомобілі у автосалонах можна придбати за 549 тис грн. Renault Duster у базовій комплектації коштує 370 тис грн.

На обох аукціонах щодо цих двох автівок єдиним конкурентом «Полісся Моторс Груп» було ТОВ ДП ТОВ «Девелопмент Макс ЛЛС» «Автоінвестстрой-Чернігів», засновником якого є кіпрська компанія «Радолін трейдінг лімітед», пов’язана з нардепом Дмитром Святашем. Під час торгів щодо Renault Kadjar його пропозиція була вищою на 200 грн., щодо Renault Duster – на 400 грн. У обох аукціонах фірми не зменшували ціни.

Житомирське ТОВ «Полісся Моторс Груп» записане на Катерину Машковську та Світлану Присяжнюк, керівник Тетяна Степуренко.

Катерина Машковська є дружиною Сергія Машковського, який у 2014-2016 рр. очолював Житомирську облдержадміністрацію. У своїй декларації за 2016 рік він вказував цю фірму дружини. З 2010 по 2013 рр. Машковський сам був власником «Полісся Моторс Груп» і очолював підприємство.

Згідно з даними системи «Прозорро», у 2016-2017 рр. «Полісся Моторс Груп» виграло тендерів на загальну суму 17,07 млн грн.

Катерина Машковська також є співвласницею ТОВ «Альфа моторс груп», ТОВ «Техносервіс орексім», ТОВ «Форвард класік», ТОВ «Форвард транс груп», ТОВ «Полісся авто», ТОВ «Мазар».

Державне підприємство «Житомирське лісове господарство» очолює Руслан Карчевський.