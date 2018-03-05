Хорошковский вышел из переговоров по покупке украинского Сбербанка

Проживающий в Монако бизнесмен испугался санкций.

Бывший владелец медиа-холдинга "Интер" Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, вышел из переговоров по покупке Сбербанка.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник в банковских кругах.

Хорошковский достиг принципиальной договоренности с материнской структурой Сбербанка, но был вынужден в конце января выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского Сбербанка.

"Для Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров", - заявил собеседник FinClub.

Выход Хорошковского из переговоров совпал по времени с уходом из банка главы правления банка Игоря Юшко, который помогал ему вести переговоры. Юшко покинул банк с 1 февраля. После ухода Юшко правление банка также покинул казначей банка Дмитрий Золотько. И.о. главы правления банка стала Ирина Князева.

В настоящее время Национальный банк рассматривает документы от белорусского Паритетбанка на покупку 100% акций Сбербанка, который был направлен ему 21 декабря 2017 года. Летом 2017 года Паритетбанк фигурировал как элемент сделки по покупке украинского банка инвестиционной компанией VP Capital, принадлежащей белорусскому IT-предпринимателю Виктору Прокопене.

В конце января глава Сбербанка РоSSии Герман Греф заявил, что сделка по продаже украинского Сбербанка уже структурирована, и для ее завершения необходимо только согласие НБУ.