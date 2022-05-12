СНБО решило принудительно изъять активы роSSийских Сбербанка и ВЭБ
Речь идет о почти 16 млрд грн.
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение принудительно изъять в Украине собственности РоSSии и ее резидентов, в частности 99% акций Проминвестбанка (ПИБ, Киев, собственность "ВЭБ.РФ"), и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк, Киев, собственности Сбербанку РоSSии). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на решение СНБО.
Согласно решению от 11 мая, утвержденному в тот же день указом президента №326, также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга "ВЭБ.РФ" к ПИБ на 0,93 млрд и Сбербанка РоSSии к МР Банк на 14,9 млрд грн.
Помимо того, изымаются другие финансовые активы указанных "дочек" роSSийских банков, за исключением 3 млрд грн МР Банка, которые направляются на удовлетворение требования его кредиторов.
Соответствующее решение СНБО и указ президента опубликованы на сайте Верховной Рады в четверг.