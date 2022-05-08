G7 ввели санкции против топов Сбербанка и Газпромбанка РФ

Также под санкции оказался Московский индустриальный банк, информирует ZN.ua.

Страны "Большой семерки" ввели блокирующие санкции против Московского индустриального банка, а также ряда подконтрольных ему организаций, а также руководства Сбербанка и Газпромбанка. Об этом говорится в заявлении, которое 8 мая опубликовал Белый дом.

Известно, что в Specially designated nationals list, в частности, попали восемь топ-менеджеров Сбербанка: Наталья Алымова, Александра Бурико, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис.

Также в санкционном списке оказались 17 топ-менеджеров Газпромбанка: Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Александр Соболь, Александр Степанов, Владимир Винокуров, Илья Елисеев, Дмитрий Зауэрс.

Кроме того, в SDN list были включены лица, согласно последним открытым данным, входившие в совет директоров Газпромбанка: Владимир Дмитриев, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Михаил Росеев, Фамиль Садыгов, Михаил Середа, Юрий Шамалов, Вячеслав Тюрин.

Сам Сбербанк находится под блокирующими санкциями США, а в отношении Газпромбанка действуют секторальные ограничения.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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