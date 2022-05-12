СНБО решил принудительно изъять активы "дочек" роSSийских Сбербанка и ВЕБ.РФ

Нацбанк Украины отозвал лицензии этих банков на второй день войны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять активы "дочек" роSSийских Сбербанка и ВЕБ. РФ в Украине.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Верховной Рады проекте закона.

СНБО решил принудительно изъять в Украине такие права собственности РФ и его резидентов, как 99,772644% акций Проминвестбанка (ФИО, Киев), принадлежащих госкорпорации развития "ВЭБ. РФ ", и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее – Сбербанк, Киев), принадлежащие Сбербанку РоSSии.

Также согласно решению СНБО от 11 мая, утвержденному в тот же день указом президента Владимира Зеленского №326, изымаются финансовые активы в виде прав требования долга "ВЕБ. РФ " к Проминвестбанку (934,9 млн гривен), Сбербанку РоSSии к Международному резервному банку на (14,889 млрд. гривен), этих двух банков к юридическим лицам.

Изымаются согласно документу и другие финансовые активы этих двух банков, кроме 3 млрд гривен Международного резервного банка, которые направляются на удовлетворение требований кредиторов этого банка.

Согласно документу, Кабмину и Фонду гарантирования вкладов с участием НБУ дается 10 дней после опубликования соответствующего указа президента на то, чтобы принудительно изъять это имущество.

Напомним, НБУ отозвал лицензии у "дочек" роSSийского Сбербанка и ВЕБ. РФ 25 февраля 2022 года. С 2017 года банки работали в Украине в ограниченном режиме – под санкциями СНБО, запрещающими выведение денег в пользу роSSийских материнских структур.

1 апреля Верховная Рада внесла изменения в закон об изъятии имущества РФ и его резидентов в Украине.

На корсчетах двух роSSийских банков в НБУ на 1 февраля 2022 года было 653 млн гривен, на счетах в других банках – 12 млрд гривен, в ОВГЗ – 9 млрд гривен, в депосертификатах НБУ – 6 млрд гривен. Общая сумма – 27,7 млрд гривен.