"Нужно продержаться 3-4 дня": "Нафтогаз" выступил с просьбой к украинцам

В связи с тем, что проигравший в Стокгольмском арбитраже "Газпром" "прикрутил вентиль", украинцам в ближайшие дни нужно снизить потребление газа.

В компании "Нафтогаз" отмечают, что снизить температуру котлов нужно всего на 1-2 градуса. На странице "Нафтогаза" в Фейсбуке обнародовано обращение к украинцам с призывом "испортить праздник" Путину, передает Час Пик.

"Как вы знаете, Европа и Газпром играют сейчас в игру «кто кого». Наши северные соседи делают кризис, мы с этим справляемся, ЕС внимательно наблюдает. И нам нужна сейчас ваша помощь.

Вчера за 15 минут до начала поставки газа Газпром сообщил нам, что «я передумала» (тю, и чо это она обиделась вдруг?)), а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам.

Цель - осуществить мечту или об «Украина замерзла», или «Украина - ненадежный транзитер и отбирает газ». Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого. Даже размахивание ядерным оружием не помогает заинтересовать россиян прийти на выборы неизменного, так что нужна какая-то быстрая «победа».

Давайте поступим нехорошо и испортим человеку праздник. Нам надо продержаться только 3-4 дня, пока не пройдут холода.

*У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью.*

Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы роSSийский шантаж не удался.

Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением.

Газа в наших подземных хранилищах много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток. Наши подземки сейчас работают на максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, мы закрываем остальные нужды импортом газа из Европы, где также непривычные холода. Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати. Сегодняшний день - самый критический," - отметили в "Нафтогазе".

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" включает жесткий режим экономии.