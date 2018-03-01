Украина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долга

"У нас есть достаточно активов, вроде Северного потока-2".

Украина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долга
Фото: president.gov.ua

Украина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долга по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.

"Мы получили очень тревожную информацию, что "Газпром" делает провокационные заявления о том, что он не собирается выполнять решение Стокгольмского суда. Неуважение к выполнению решений суда имеет чрезвычайно важные геополитические последствия. Как тогда Европа может вообще рассчитывать на этого поставщика газа?, - отметил президент во время своего выступления.

Порошенко также поручил главе МИД инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией для исполнения решения Стокгольмского арбитража по газу:

"Я хотел бы сейчас обратиться к председателю НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву, просил бы ГПУ подключиться к этому процессу, помочь НАК, просил бы Министерство юстиции приобщиться к этому процессу, просил бы МИД во главе с Климкиным подключиться срочно собрать совещание, и если "Газпром" не оплатит эти деньги, я так понимаю он начал это делать еще вчера, НАК должна добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений. У нас есть достаточно активов, которые в том числе задействованы, вроде Северного потока-2", - отметил президент.

Напомним, 28 февраля Арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования "Нафтогаза" по спору с "Газпромом" и постановил, что роSSийский холдинг должен возместить украинской компании $4,63 млрд за непоставку газа по заключенному между ними транзитному договору (суд признал, что роSSийская компания подавала газ для транзита в Европу в меньшем объеме, чем это было предусмотрено договором). Однако с учетом задолженности "Нафтогаза" за уже поставленный газ "Газпром" должен будет заплатить $2,56 млрд. Изначально же украинская компания требовала в суде возмещение $17 млрд.

При этом арбитражный суд отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта с роSSийской стороной в соответствии с законодательством Украины. Суд постановил, что к контракту не подлежат применению положения европейского или украинского антимонопольного законодательства.


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