Киев отменил тендер на установку гигантского флагштока за 47,5 млн грн

Причина отмены - отсутствие дальнейшей необходимости в закупке работ.

Киев отменил тендер на установку гигантского флагштока за 47,5 млн грн
Фото: Пресс-служба полиции

Киевское коммунальное предприятие "Специжилфонд" 26 февраля отменило тендер на установку гигантского государственного флага на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" на ул. Лаврской, 27.

Об этом сообщается в системе публичных закупок Prozorro.

Причина отмены - отсутствие дальнейшей необходимости в закупке работ.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко раньше заявлял, что "главный, самый большой флаг нашего государства" возле чаши Вечного огня в Киеве будет открыт ко Дню флага 23 августа 2018 года.

Мэр рассказал, что флагшток будет стальной высотой 75 м, размер флага - 12,5 м на 19 м. Общий вес металлической конструкции флагштока будет составлять 85 тонн. Абсолютная высота флага с учетом утеса, на которой его должны были установить, - 247 метров. Это примерно на 40 метров ниже, чем колокольня Киево-Печерской лавры.

Стоимость работ оценивалась в 47,5 млн гривен.


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