Apple создает медицинские клиники для оказания медицинской помощи и тестирования продуктов для сотрудников
Согласно отчету CNBC, Apple готовится открыть медицинские клиники для оказания медицинской помощи своим сотрудникам и их семьям весной этого года.
Компания запустила сайт для клиник под названием AC Wellness.
В настоящее время у Apple есть один оздоровительный центр в штаб-квартире в Купертино, где работает несколько врачей, хиропрактиков, диетологов и физиотерапевтов.
По данным CNBC, в округе Санта-Клара будут две клиники, а AC Wellness уже разместил списки вакансий для врачей первичной и неотложной помощи, практикующих медсестер и тренеров по лечебной физкультуре.
Apple также ищет разработчиков, которые могут создавать программы, помогающие предотвратить болезни и пропагандировать здоровый образ жизни.
Согласно отчету, фирма также будет использовать новые клиники для проверки своих продуктов и услуг, связанных со здоровьем.
Напомним, Amazon в прошлом месяце объявила, что создает медицинскую компанию в партнерстве с Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase для сотрудников трех фирм из США и их семей.
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28.02.2018 10:41