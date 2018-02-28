Apple создает медицинские клиники для оказания медицинской помощи и тестирования продуктов для сотрудников

Apple создает медицинские клиники для оказания медицинской помощи и тестирования продуктов для сотрудников

Согласно отчету CNBC, Apple готовится открыть медицинские клиники для оказания медицинской помощи своим сотрудникам и их семьям весной этого года.

Компания запустила сайт для клиник под названием AC Wellness.

В настоящее время у Apple есть один оздоровительный центр в штаб-квартире в Купертино, где работает несколько врачей, хиропрактиков, диетологов и физиотерапевтов.

По данным CNBC, в округе Санта-Клара будут две клиники, а AC Wellness уже разместил списки вакансий для врачей первичной и неотложной помощи, практикующих медсестер и тренеров по лечебной физкультуре.

Apple также ищет разработчиков, которые могут создавать программы, помогающие предотвратить болезни и пропагандировать здоровый образ жизни.

Согласно отчету, фирма также будет использовать новые клиники для проверки своих продуктов и услуг, связанных со здоровьем.

Напомним, Amazon в прошлом месяце объявила, что создает медицинскую компанию в партнерстве с Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase для сотрудников трех фирм из США и их семей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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