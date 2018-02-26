В General Electric назвали условия продажи локомотивов "Укрзализныце"
ПАО «Укрзализныця» получит 30 локомотивов производства General Electric на условиях финансового лизинга.
Об этом говорится в письме Укрэксимбанка на имя вице-премьер-министра Владимира Кистиона, передает
Укрэксимбанк приобретет 30 дизельных локомотивов TE33А General Electric у представительства в Украине, компании «Джии Украина».
Общая стоимость контракта составит не более 140,4 млн долларов в эквиваленте с НДС. Оплата в гривне, по официальному курсу НБУ на дату совершения оплаты.
Затем локомотивы будут переданы в финансовый лизинг Укрзализныце.
Согласно условиям контракта, Укрэксимбанк перечислит 100% предоплаты за локомотивы украинской «дочке» General Electrics. Локомотивы будут произведены и поставлены в течение 12 месяцев после подписания соглашения.
При этом, размер авансового платежа, который будет осуществляться «Укрзализныцей», составит 30% от общей стоимости локомотивов, а оплата 70% будет произведена за средства банка.
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