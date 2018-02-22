Рост прибыли NVIDIA на фоне криптовалютного бума оказался не очень большим

Криптовалюты, в 2017 году ставшие чуть ли не главным трендом всего мира, должны были озолотить производителей видеокарт, поскольку адаптеры скупались просто пачками и даже оказались в дефиците.

NVIDIA

Предпочтение отдавали картам на чипах NVIDIA, и при таком раскладе сама NVIDIA могла стать самой прибыльной компанией в мире, но этого, как ни странно, не случилось. Согласно официальной статистике, из 100% денег, вырученных NVIDIA за 2017 год, лишь 12% пришлось на все, что так или иначе связано с майнингом, что не так уж и много. AMD тоже не особо выиграла от всего этого: по подсчетам, криптовалюты обеспечили лишь 7-процентную часть ее общей выручки за прошлый год.

Как будут обстоять дела в этом году, сказать пока что трудно, но если в 2017 майнинг приносил пользователям немало денег на фоне роста всей крипты, то нынешний год начался с обвала биткоина – главной мировой криптовалюты. Сейчас курс всех несуществующих денег крайне нестабилен, что уже повлияло на продажи видеокарт – они снизились, а на досках объявлений появились десятки объявлений о продаже карточек и даже целых майнинговых ферм.

Максим Мишенев, MobileDevice


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