Венесуэла получила $735 млн от продаж своей криптовалюты

Petro обеспечена запасами золота, нефти и алмазов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж национальной криптовалюты El Petro достиг отметки в $735 млн.

Об этом сообщает Reuters.

Накануне Мадуро объявил о запуске El Petro. О создании национальной криптовалюты венесуэльский лидер сообщал еще в декабре 2017 года. По мнению Мадуро, El Petro поможет республике нарастить "денежный суверенитет" и преодолеть "финансовую блокаду" со стороны США . Также запуск криптовалюты призван помочь в поисках новых источников бюджетных поступлений, считает президент.

Криптовалюта, по словам Мадуро, будет обеспечиваться "запасами венесуэльских природных ресурсов, золота, нефти и алмазов". В январе 2018 года Мадуро распорядился выпустить 100 млн токенов El Petro. По его словам, стоимость одной единицы криптовалюты будет равна цене одного барреля венесуэльской нефти.

El Petro основана на блокчейн-платформе Ethereum по стандарту ERC20. Для проведения транзакций клиентам необходимо завести специальный цифровой кошелек.

Венесуэла на протяжении последних лет страдает от экономического кризиса.