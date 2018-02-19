Roshen решил сгноить Липецкую фабрику

Меньше чем за $200 млн актив не продадут.

Roshen решил сгноить Липецкую фабрику
Фото: dt.ua

Гендиректор и миноритарный акционер корпорации "Рошен" Вячеслав Москалевский заявил, что не согласится продать Липецкую фабрику в РоSSии меньше чем за $200 млн. При этом топ-менеджер осознает, что такие деньги никто за актив не заплатит, но предпочитает, чтобы фабрика "сгнила".

Издание LIGA.net спросило, во сколько бы Москалевский оценил Липецкую фабрику сейчас, с учетом того, что два года назад он оценивал актив в $200 млн.

"Я не оцениваю. Во сколько бы вы оценили те активы, которые остались у вас после революции 1917 года, когда вы сами переехали в Париж? Сколько они стоят?.. А сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн мне за них никто в РоSSии не заплатит, а за меньше я никому не продам", - сказал он.

На уточняющий вопрос, предпочитает ли он, чтобы роSSийские активы "сгнили по принципу "так не доставайся же ты никому", Москалевский ответил: "Да".

Напомним, с апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики Roshen находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу роSSийских активов Roshen, не может найти покупателя. В январе 2016 года гендиректор и миноритарный акционер "Рошена" Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу. В январе 2017 года работа фабрики была приостановлена, а в июле оборудование было законсервировано.


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