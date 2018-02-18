«Турбоатом» дав третину мільярда на гідроагрегати колишній фірмі росіян
ПАТ «Турбоатом» 12 лютого уклало дві угоди з ПрАТ «Дніпро-СГЕМ» про роботи на гідроелектростанціях на загальну суму 317,00 млн грн. Про це
За 166,17 млн грн. до березня 2024 року виконають демонтаж, монтаж, випробування, пусконалагодження, дослідну та промислову експлуатацію, завершення і введення в експлуатацію двох гідроагрегатів ст. №1-2 Середньодніпровської ГЕС.
Ще 150,83 млн грн. піде на аналогічні роботи щодо двох гідроагрегатів ст.№14-16 ДніпроГЕС-2 до серпня 2023 року.
Деталі підрядів невідомі, оскільки договори не були оприлюднені замовником.
Зараз основними акціонерами
Коростильов сам володіє ТОВ «Мегіонстрой», ділить ТОВ «Мегіон» з Оленою Коростильовою і ПрАТ «Газенергокомплект» з Вірою Боровою. Ще він керує ГК «Газенергокомплект», засновниками якого є згадане однойменне ПрАТ, ТОВ «Енергомашкомплект» Максима Лазаренка і ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ексіммаш» Людмили Курбатової.
Однак до березня 2017 року розподіл акцій «Дніпро-СГЕМ» був іншим. Російське ВАТ «ОТЧПТ «Спецгідромонтаж» мало 34%, Поливаний – 17%, а Ковальов – 18%.
До квітня 2017 року членом правління «Дніпро-СГЕМ» був Геннадій Ступаков – екс-депутат Чернівецької облради, який раніше
За даними ЄДР, 66,37% акцій
Від 2009 року «Дніпро-СГЕМ» отримав держпідрядів щонайменше на 808,54 млн грн.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
18.02.2018 07:04