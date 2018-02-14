НБУ объяснил укрепление гривны

Столько долларов на наличном рынке не было с лета.

НБУ объяснил укрепление гривны
Фото: Сергей Нужненко

Замглавы Нацбанка Олег Чурий прокомментировал резкое укрепление гривны по отношению к доллару.

"Место неблагоприятных сезонных факторов, которые доминировали в декабре-январе и обусловили временное девальвационное давление на курс гривны, уже заняли более благоприятные факторы, под влиянием которых с января на межбанковском рынке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее", - приводятся слова Чурия на сайте НБУ.

Во-первых, увеличились поступления валюты от нерезидентов, участвующих в аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ в гривне. С начала года объем гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов вырос более чем в два раза - с 5,1 млрд грн до 12 млрд грн.

Во-вторых, восстанавливается предложение валюты со стороны аграрных предприятий после ее сезонного снижения в январе.

В-третьих, высокому предложению валюты способствовало сохранение благоприятной внешней конъюнктуры для металлургической отрасли.

Кроме того, на состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и увеличение предложения валюты со стороны клиентов на наличном сегменте валютного рынка со второй половины января в результате постепенного укрепления курса гривны. В частности, объем чистого предложения валюты на наличном рынке вырос в январе до 257 млн долларов, что является наибольшим объемом за месяц с июля 2017 года.

Национальный банк подчеркивает, что после перехода Украины на плавающий обменный курс гривны в 2015 году такие изменения динамики курса являются естественными для валютного рынка Украины, которому свойственна определенная сезонность. Предыдущие годы показывают, что действие временных неблагоприятных факторов в начале года обычно нивелируется в течение остального года.

Напомним, на пике девальвации в январе гривна подешевела почти до 29 единиц за доллар. Сейчас национальная валюта укрепилась до уровня ниже 27 гривен за доллар.


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