«А все так переживали за гречку»: украинцам объяснили, почему с прилавков исчезла соль

В Украине начался дефицит каменной соли. Как оказалось, нехватку этого продукта почувствуют на себе и потребители в других странах.

Так, как оказалось, "Артемсоль", крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче, остановило работу еще в апреле. Причина – боевые действия.

По словам и.о. директора Виктора Юрина, остановку ГП "Артемсоль" почувствуют на себе и потребители за границей.



"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов - Венгрия, Польша , Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", - рассказал Юрин.

Напомним, ГП «Артемсоль» расположено в городе Соледар Донецкой области, неподалеку от Бахмута, где сейчас ведутся жесточашие бои.

Так, только за минувшие сутки оккупанты нанесли удары по 14 населенным пунктам Донецкой области. Под обстрелом оказался и Соледар.

В соцсетях, обсуждая дефицит каменной соли, отмечают, что это не проблема – главное, чтобы Украина победила и в шутку желают бойцам ВСУ зарядить по оккупантам «байрактаром с солью».

«А все так за гречку переживали, вот!!! Соли не будет», «Пусть все наладится! Пусть настанет мир в Украине», «Что, опять соль по 50 гривен за пачку?», «В Черниговской области уже как две недели проблематично найти соль», - пишут пользователи соцсетей.

Добавим, что издание The Times обнародовало информацию, согласно которой великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.