"Укрзализныця" хочет запустить duty free в международных поездах

Компания изучает, насколько такая услуга будет востребована.

"Укрзализныця" хочет запустить duty free в международных поездах
Фото: http://rufoto.eu

"Укрзализныця" рассматривает организацию duty free в скоростных международных поездах, сообщил и. о. главы компании Евгений Кравцов.

"Мы рассматриваем возможность внедрения Duty Free на скоростных международных поездах. Надо понять, насколько такая услуга будет востребована", - сказал он в интервью УНИАН.

Кроме того, по словам Кравцова, в 2018 году "Укрзализныця" планирует внедрить питание в вагонах, продажу книг и электронные развлекательные медийные системы в ночных поездах.


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